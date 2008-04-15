Скопенко вважає, що Ющенко дав хабар Литвину

72-річний Віктор СКОПЕНКО звернувся до суду з позовом щодо свого звільнення з посади ректора Національного університету ім. Тараса Шевченка, оскільки вважає це рішення глави держави неконституційним.

Про це повідомляє у вівторок, 15 квітня, "Газета по-українськи".

"Я звернувся з позовом до суду про скасування указу Президента", - сказав В.СКОПЕНКО, не уточнивши при цьому, про який саме суд йдеться.

Водночас своє звільнення з посади В.СКОПЕНКО розцінює як політичну інтригу, "яку затіяв Секретаріат Президента", а призначення замість себе Володимира ЛИТВИНА називає "політичним хабарем".

"Раніше хабарі політикам роздавалися заводами, а за режиму В.ЮЩЕНКА - університетами і студентами", - зазначив В.СКОПЕНКО. При цьому він додав, маючи на увазі В.ЛИТВИНА: "ми бачимо явне порушення закону - суміщення депутатської та адміністративної посади".

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив В.СКОПЕНКА з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, призначивши виконуючим обов’язки ректора В.ЛИТВИНА.