В анексованому Криму "влада" скасувала створену днями комісію для захисту прав чиновників

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, згідно з документом, нове розпорядження видано "з метою виключення неоднозначного тлумачення цілей і намірів створення Спеціальної комісії щодо забезпечення захисту прав осіб, що займають державні посади Республіки Крим, посади державної цивільної служби Республіки Крим та муніципальної служби в Республіці Крим".

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8 липня "адміністрація" анексованого півострова оголосила, що метою створення комісії було "недопущення дискредитації авторитету державної влади".

Передбачалося, що "органи влади" повинні були повідомляти комісії про факти дискредитації чиновників.

У створену комісію увійшов сам Аксьонов і представник російського президента в окупованому Криму Олег Белавенцев.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня самопроголошений "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов відповідним указом розпорядився створити спеціальну комісію із захисту прав чиновників.