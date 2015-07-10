В окупованому Криму створена комісія для захисту прав чиновників

Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що дана комісія створюється для запобігання "дискредитації авторитету державної влади" і буде постійно діючим органом.

Зокрема, комісія буде розглядати питання, пов'язані з обґрунтованістю порушення кримінальних справ, проведення слідчих дій щодо чиновників анексованого півострова.

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Органам окупаційної влади доручено негайно інформувати комісію про виявлені факти дискредитації чиновників та призначити відповідальних за це осіб на рівні заступників керівників.

Раніше УНІАН повідомляв, що "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов підписав методичні рекомендації з користування пляжними територіями півострова, згідно з якими обмежується доступ до пляжів.