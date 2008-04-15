Чоловік ударив ножем школярку, яка ”недоречно сміялася”

На Тернопільщині чоловік завдав ножових поранень школярці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі громадських зв’язків обласного управління міліції, 32-річний житель Теребовлі свої дії мотивував тим, що одинадцятикласниця недоречно сміялася в той час, коли він програвав гроші на ігровому автоматі.

Як з’ясувалося, чоловік прийшов у бар святкувати свій день народження уже нетверезим. Коли ігровому автоматі програв 100 грн., почав погрожувати дівчатам, які сиділи поруч і часто сміялися. Після того, як вони не відреагували на вимоги не заважати йому зосередитись, чоловік витяг ножа і завдав поранень одній з них.

З численними ножовими пораненнями одинадцятикласниця потрапила до лікарні. Медики виявили у потерпілої ушкодження селезінки, нирки, грудної клітки та передпліччя.

Проти нападника порушена кримінальна справа.