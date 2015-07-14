Чехія прийме на лікування групу поранених українців

Про це повідомляє прес-служба посольства Чехії в Україні, передає "ЄвроПравда". Як зазначається, лікування організовано у рамках урядової програми MEDEVAC, що реалізується Міністерством внутрішніх справ Чехії, в тісній співпраці з окремими відомствами міністерств закордонних справ, оборони та охорони здоров'я.

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Згідно з інформацією посольства, поранені вилетіли чеським державним спецлітаком у вівторок 14 липня 2015 року в другій половині дня з "Борисполя".

Їх приймуть на лікування провідні чеські лікарні в Празі і Остраві.

Як наголошується, в лютому і березні 2014 року на лікування в чеських лікарнях в рамках програми MEDEVAC було направлено 39 українських громадян, поранених на Майдані Незалежності під час Революції Гідності.