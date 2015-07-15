В Одесі відпустили затриману на хабарі прокурора під заставу 1,2 мільйона гривень

Як повідомили УНІАН у Військовій прокуратурі Південного регіону, раніше за рішенням суду підозрювану помістили у СІЗО з можливістю внесення застави.

У прокуратурі пояснили, що, відповідно до ч. 2 ст. 182 Кримінального процесуального кодексу України застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Читайте такожГоловний інспектор Львівської митниці отримав п'ять років в'язниці за хабарЯк повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, на період проведення службової перевірки прокуратурою області ця особа відсторонена від займаної посади.

«Сьогодні надійшли всі матеріали перевірки, та цього ж дня готується наказ про її звільнення з органів прокуратури Одеської області за скоєння ганебного вчинку», - зазначили в прокуратурі області.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня військові прокурори разом із працівниками спецпідрозділу по боротьбі з корупцією УСБУ в Одеській області затримали старшого прокурора прокуратури Суворовського району Одеси під час одержання хабара в розмірі 5 тисяч доларів. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тривалістю 60 діб. Суд також своїм рішенням визначив можливість внесення застави в розмірі 1 млн 218 тис. грн (1 тис. мінімальних зарплат).