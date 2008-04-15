Ющенко зупинив приватизацію Одеського припортового заводу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом № 359/2008 зупинив розпорядження Кабінету міністрів від 11 лютого 2008 року №261-Р про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ОАО «Одеський припортовий завод».

Відповідний указ Президента оприлюднено на його офіційному сайті.

"За відсутності державної програми приватизації, адекватної сучасному рівню розвитку суспільних відносин, приватизація відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" - підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, не відповідає інтересам національної безпеки у сфері приватизації", - наголошується у документі.

Крім того, як зазначається в указі, розпорядження від 11 лютого прийнято КМУ всупереч вимозі пункту 5 статті 116 Конституції України, що зобов`язує його здійснювати управління об`єктами державної власності відповідно до закону. Законами, що визначають правові основи управління об`єктами державної власності, є закони України «Про управління об`єктами державної власності» та «Про приватизацію державного майна», які обмежують повноваження Кабміну стосовно умов приватизації об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Президент також звернувся з поданням до Конституційного суду України щодо конституційності відповідного розпорядження Кабінету міністрів.

Довідка УНІАН. 11 лютого Кабмін розпорядженням № 261-р затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод".

Стартова ціна пакету, що виставляється на конкурс - 3 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після публікації оголошення.

Документи, необхідні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонда державного майна України на сьогодні запитали 16 компаній.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Південне, Одеська обл.) - другий за розміром виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.