Міліція затримала підозрюваних у пограбуванні 13 квартир у центрі Києва

Співробітники столичної міліції затримали двох чоловіків, які пограбували в центрі Києва 13 квартир.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, одному з затриманих 30 років, іншому – 38 і «працювали» і вони в Печерському та Подільському районах Києва.

В результаті злочинних дій через злам серцевини замка вони проникли до 7 помешкань громадян у Печерському районі, та до 6 – в Подільському.

Наразі у них вилучено знаряддя злочину.

Затримані перевіряються на скоєння інших подібних злочинів.

Як зазначили в ЦГЗ, один з них раніше був судимий за квартирні крадіжки.