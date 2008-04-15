Міліція затримала підозрюваних у пограбуванні 13 квартир у центрі Києва
16:56, 15 квітня 2008Суспільство
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Одному - 30 років, другому - 38
Співробітники столичної міліції затримали двох чоловіків, які пограбували в центрі Києва 13 квартир.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, одному з затриманих 30 років, іншому – 38 і «працювали» і вони в Печерському та Подільському районах Києва.
В результаті злочинних дій через злам серцевини замка вони проникли до 7 помешкань громадян у Печерському районі, та до 6 – в Подільському.
Наразі у них вилучено знаряддя злочину.
Затримані перевіряються на скоєння інших подібних злочинів.
Як зазначили в ЦГЗ, один з них раніше був судимий за квартирні крадіжки.
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