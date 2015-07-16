У травні українців стало менше на 17 тисяч осіб - Держстат

Про це повідомила Державна служба статистики України.

При цьому чисельність населення, яке постійно проживає в Україні, на 1 червня склала 42 млн 667 тис. 285 осіб.

З початку року чисельність населення скоротилася на 92 тис. осіб, а порівняно з 1 червня 2014 року – на 158,6 тис. осіб.

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Кількість новонароджених в Україні станом на 1 червня складає 166 тис., що на 26 тис. менше, ніж 1 червня минулого року.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, населення України в квітні цього року скоротилося на 19,5 тис. осіб і на 1 травня становило 42 млн 854 тис. 106 осіб. У річному вимірі (1 травня 2015 року до 1 травня 2014 року) скорочення склало близько 155 тис. осіб.

Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.