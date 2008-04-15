На українсько-російському кордоні затримали машину з 70 кг героїну

Службою безпеки України спільно з митниками, прикордонниками та правоохоронними органами інших держав, проведено спецоперацію, у результаті якої ліквідовано канал контрабанди героїну афганського походження.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в ніч з 11 на 12 квітня 2008 року в пункті пропуску „Новоазовськ” (Донецька область) було зупинено вантажівку з турецькими номерами, яка слідувала транзитом з Російської Федерації до Румунії.

Під час догляду автомобіля у професійно виготовлених та добре замаскованих схованках у технологічних порожнинах вантажівки виявлено 140 брикетів загальною вагою понад 70 кілограмів особливо небезпечного наркотичного засобу – героїну.

Наркотик вилучено, водія – громадянина Туреччини, затримано.

Управлінням Служби безпеки України в Донецькій області стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна) Кримінального кодексу України.