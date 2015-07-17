Печерський суд Києва наклав арешт на "Межигір'я"

13:45, 17 липня 2015
Суспільство
314 0

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно ТОВ "Танталіт", а саме на резиденцію "Межигір'я", де проживав президент-втікач Віктор Янукович.

Суд наложил арест на

Як пишуть "Наші гроші", таке рішення суд прийняв 13 липня, задовольнивши клопотання слідчого Генпрокуратури.

Читайте такожГПУ склала повідомлення про підозру Януковичу через заволодіння Межигір’ям

Зокрема, згідно з рішенням суду, заборонено використовувати та розпоряджатися будь-яким майном резиденції "Межигір'я", а також корпоративними правами ТОВ "Танталіт".

Арешт накладений для забезпечення кримінального провадження та відшкодування збитків, завданих державі.

Нагадаємо, в березні 2014 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння державним майном у особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір'я" в селі Нові Петрівці Вишгородського району, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс; здійснення фінансових операцій з майном, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна; одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

В рамках кримінального провадження повідомлено про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу, колишньому засновнику та директору ТОВ "Танталіт" Павлу Литовченку, колишньому директору ТОВ "Медінвесттрейд" Геннадію Герасименку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter