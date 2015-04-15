ГПУ завела справу за фактом зникнення "золотого батона" Януковича

Про це у Facebook написав народний депутат фракції «Блоку Петра Порошенко» Дмитро Добродомов.

«Нарешті правоохоронці відреагували на факти зникнення цінностей з Межигір'я, зокрема, легендарного "золотого батона Януковича"»,- повідомив депутат.

Читайте також«Межигір'я» за півроку на вхідних квитках запрацювало 5,6 мільйона гривень

«Мене обурює, що до оприлюднення мною фактів цих крадіжок нікому з МВС і Генпрокуратури не було справи до цінностей вартістю в кілька мільйонів доларів, які повинні бути приєднані в якості речових доказів до корупційних кримінальних справ проти керівників минулого режиму!» - додав Добродомов.

Нарешті правоохоронці таки зреагували на факти зникнення цінностей з Межигір'я, зокрема легендарного "золотого батона Ян... Posted by Дмитро Добродомов on 15 Квітень 2015 р.

Нагадаємо, раніше бійці Національної гвардії України затримали громадянина Росії, який намагався проникнути на територію резиденції "Межигір'я" у Київській області. Під час затримання чоловік намагався чинити опір військовим.