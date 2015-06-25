Insider: правовий статус Межигір'я досі не визначено

Про це йдеться у статті видання Інсайдер.

Право власності

Ще 23 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за постанову про повернення "Межигір'я" в держвласність, згідно з якою, забезпечити передачу майна у держвласність потрібно було протягом 10 днів.

За інформацією програми "Схеми", справи щодо махінацій при переході в приватну власність "Межигір'я" досі не передали в суд, арештовано тільки майно Януковича, тобто маленький будиночок, показаний журналістам у 2011 році.

У червні минулого року ЗМІ повідомляли, що Господарський суд Київської області повернув у держвласність земельну ділянку "Межигір'я" у розмірі 135 га, яким володіли ТОВ "Танталіт" та благодійний фонд "Відродження України".

"Танталіт" володів 129 гектарами землі в Межигір'ї. Решта належала близьким до екс-президента благодійного фонду "Відродження України"(7,6 га) і самому Віктору Януковичу (1,7688 га).

У відповіді на інформаційний запит до Генпрокуратури, хто ж володіє "Межигір'ям" зараз, INSIDER відповіли трохи інакше, ніж рік тому: Господарський суд витребував у "Танталіту" тільки 104 га.

Чому була названа цифра в 104 га, не відомо.

Крім того, в структурі власності "Танталіту" теж відбулися зміни - за даними програми "Схеми", наприкінці минулого року Сергій Клюєв здійснив схему, по якій велику частину акцій (99,97%) у "Танталіту" купив сам "Танталіт", а меншу (00,03%) – за 44 тисячі гривень - Олександр Приймак, маловідомий юрист, який працював з "Танталітом".

У травні Приймак написав заяву в міліцію, щоб йому як офіційному господарю повернули "Межигір'я". МВС відреагувало і відкрило кримінальне провадження за статтею "Самоуправство".

Фінансові потоки

Незважаючи на те, що, згідно з інформацією ГПУ, на території "Межигір'я" проводиться досудове розслідування, об'єкт залишається відкритим, майно екс-гаранта не заарештовано. При цьому і гроші, які приносить "Межигір'я" тепер вже як музей, йдуть в обхід держбюджету.

Відвідувачі платять "благодійний внесок" за вхід на територію, який нещодавно підняли з 20 гривень до 50, а також додаткову "таксу" за різні послуги.

Всі фінансові потоки проходять через коменданта об'єкта Дениса Тарахкотелика - він особисто веде бухгалтерію. За словами Тарахкотелика, музей, крім входу, отримує доходи за екскурсії "Хонку" (200 грн), право заїхати на територію на власній машині (500 грн) і 30% від розваг на території "Музею корруппции" (наприклад, екскурсія на електромобілях, ятки з морозивом).

Також на території є самостійні структури, доходи від яких у загальну скарбницю не йдуть – це теплиці та кінологічний центр.

"Наприклад, гроші, які ми отримуємо від продажу овочів з теплиці, йдуть на добрива та зарплату 8 жінкам, які там працюють. Останні місяці вони наторговують на 60-70 тисяч гривень", - пояснив Денис.

Також на території Межигір'я живуть 110 переселенців і базується батальйон "Січ".

Всього, за словами коменданта, для утримання екс-резиденції потрібно, як мінімум, 1 мільйон гривень в місяць. Влітку збирати вдається більше, але надлишки відкладають на нетуристичні зимові місяці, коли, за словами коменданта, може прийти 20-30 осіб у день.

"За два місяці в літні періоди максимально, що ми зібрали, – це 1, 25 млн гривень. Зараз, коли збільшили вхід до 50 гривень, вдалося зібрати менше ніж за місяць 1,6 млн гривень", - говорить Тарахкотелик.