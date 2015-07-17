Литва підтримала ідею створення трибуналу з розслідування катастрофи MH-17

Про це заявив глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс.

"Ми підтримуємо пропозиції, які як головуюча країна в Раді Безпеки ООН зробила Малайзія при тісній співпраці з Австралією та Нідерландами. Мета дуже проста — щоб провели незалежне, ефективне розслідування для виявлення і притягнення до відповідальності винних", — сказав він виданню BNS, передає Росбалт.

Як стверджує Лінкявічюс, передає DELFI, катастрофа, яка сталася рік тому, "безпосередньо пов'язана з військовими діями Росії в Україні" і має розцінюватися як терористичний акт.

У вівторок Малайзія внесла проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака MH-17 під Донецьком, дата її розгляду поки не визначена. За задумом Малайзії, трибунал повинен гарантувати справедливе правосуддя для винних у катастрофі лайнера Malaysia Airlines.

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Росія цього тижня висловила незгоду із запропонованою резолюцією ООН про заснування трибуналу, вказавши, що зараз для цього "невідповідний час і дасть зворотний результат" (при цьому розслідування катастрофи ще не завершено). На думку глави МЗС Литви, цей коментар "викликає певні підозри в тому, що Росія не бажає неупередженого та об'єктивного розслідування".

1 липня 2015 року Нідерланди завершили роботу над проектом доповіді про катастрофу MH-17. Документ зараз переданий представникам країн-учасник розслідування, в тому числі і Росії. Офіційна публікація доповіді очікується в першій половині жовтня. Проте напередодні американський телеканал CNN з посиланням на джерела, знайомі з документом, оприлюднив попередні висновки голландських експертів.