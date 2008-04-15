Сьогодні кандидатами в мери Києва зареєстровані 11 осіб (прізвища)

Київська міська територіальна виборча комісія сьогодні зареєструвала кандидатами на посаду Київського міського голови самовисуванця Миколу КАТЕРИНЧУКА, висунутого Партією регіонів Василя ГОРБАЛЯ та самовисуванця Євгена ЖОВТЯКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні тервиборчкому повідомили, що М.КАТЕРИНЧУК, якому вчора відмовили в реєстрації, виправив усі неточності у своїх документах, що дозволило зареєструвати його кандидатом у мери столиці.

Також КМТВК зареєструвала кандидатами самовисуванців: Миколу ПАНТЕЛЮКА, Ярослава МІСЯЦЯ, Василя ЯРЕМЕНКА, Олександра ВРЕДІКА, Сергія ЧЕРНЯВСЬКОГО, Володимира ДОБРОСКОКА, Олега ВОВЧЕНКА, Володимира ГОШОВСЬКОГО, Вадима МОРИСЕНКА та Володимира ПЕТРЕНКА (гендиректора “Київметробуду” – УНІАН).

Крім того, КМТВК зареєструвала кандидатом Олександра КОСТЮКА, висунутого партією “Екологія та соціальний захист”.

Таким чином, на сьогодні зареєстровано 41 кандидата в мери Києва.