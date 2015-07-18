Міліція шукає причини вибуху позашляховика в Черкасах

У Черкасах працівники міліції встановлюють обставини та причини вибуху позашляховика Audi Q7.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба, криміналістична лабораторія, рятувальники. Потерпілого внаслідок вибуху водія з ушкодженнями кінцівок доставлено до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Читайте такожМВС розслідує вибухи у Львові як теракт Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, близько 12.30 в Черкасах поблизу адміністративної будівлі водоканалу вибухнув позашляховик Audi Q7. За словами очевидців, внаслідок вибуху постраждав водій, а також ще один автомобіль Audi, що проїжджав поруч.