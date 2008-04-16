Податкова і аграрії підписали меморандум про партнерство

Державна податкова адміністрація України і Українська аграрна конфедерація (УАК) підписали Меморандум про партнерство.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали голова ДПАУ Сергій БУРЯК і президент УАК Леонід КОЗАЧЕНКО.

У Меморандумі наголошується: турбуючись про створення сприятливого податкового клімату, для стабільного і прогнозованого розвитку агропромислового сектора України, налагодження ефективнішої взаємодії влади і бізнесу в цій сфері, розуміючи необхідність удосконалення податкового законодавства і його коригування в умовах вступу України до СОТ, сторони беруть на себе певні зобов`язання. Зокрема, ДПАУ зобов`язалася забезпечувати регулярне функціонування спільної робочої групи з питань вдосконалення оподаткування в аграрній сфері, яка розроблятиме і вноситиме пропозиції щодо нормативно-правових змін, спрямованих на поліпшення податкового клімату в агропромисловому комплексі України, а також напрацьовуватиме положення проекту Податкового кодексу України в частині оподаткування в аграрному секторі економіки.

Крім того, ДПАУ забезпечуватиме стабільність і прогнозованість податкового регулювання в АПК, зокрема, контролюватиме дотримання порядку і термінів відшкодування ПДВ експортерам сільгосппродукції.

УАК, у свою чергу, зобов`язалася співробітничати з ДПАУ в частині розробки законодавчих і регуляторних змін, спрямованих на поліпшення ефективності податкового регулювання аграрного ринку. Крім того, УАК інформуватиме ДПАУ про проблеми, які виникають в учасників аграрного ринку в частині податкового регулювання.

Меморандум підписано на термін роботи нині діючого керівництва Державної податкової адміністрації і Української аграрної конфедерації.