Після вступу до СОТ експорт української металопродукції зросте на 14-15%

Після здобуття Україною повноправного членства у Світовій організації торгівлі експорт української металопродукції зросте на 14-15%. Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, збільшення експорту металопродукції приблизно на 14% відбудеться не одноразово, а протягом кількох років. «За нашими попередніми підрахунками, 14% зростання експорту металопродукції відбудеться не за рахунок збільшення обсягів виробництва - це буде чистий ефект від вступу до СОТ. Це відбудеться завдяки скасуванню наявних квот на постачання українського металу в ЄС і США», - сказав експерт.

Крім того, збільшення експорту, на його думку, також відбудеться внаслідок зниження експортних мит на український металопрокат у країнах - членах СОТ. При цьому І.БУРАКОВСЬКИЙ зазначив, що зниження експортних мит на металопрокат походженням з України не відбудеться в ЄС і США.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2007 року експорт усіх видів прокату торік, зокрема заготівки, становив близько 28,214 млн. тонн, що на 0,7% менше, ніж 2006 року. Загалом за підсумками 2007 року підприємства України виробили 36 млн. 168 тис. тонн готового прокату, що на 1 млн. 768 тис. тонн (на 5%) більше, ніж 2006 року.

*** 10 квітня Верховна Рада ратифікувала протокол про вступ України до СОТ і прийняла 5 з 10 законів, які повинна прийняти в пакеті з ратифікацією протоколу.

За словами заступника міністра економіки України Валерія П’ЯТНИЦЬКОГО, повноправним членом Світової організації торгівлі Україна зможе стати через 30 днів після отримання Генеральною радою СОТ ноти Міністерства закордонних справ України про ратифікацію протоколу про вступ України до цієї організації.

Він також повідомив, що всі 10 законів, які Україна повинна була прийняти разом з ратифікацією протоколу, мають бути прийняті до закінчення цього 30-денного терміну. «Інакше може виникнути конфлікт – порушення міжнародного договору», - наголосив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

У Секретаріаті Президента сподіваються, що ратифікаційні документи щодо вступу України до Світової організації торгівлі буде підписано та направлено до штаб-квартири СОТ найближчим часом.

Як зазначив 11 квітня заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, закон про ратифікацію протоколу повинен спочатку підписати голова Верховної Ради України і передати на підпис главі держави в Секретаріат Президента.

Потім МЗС України буде офіційно уповноважене довести до штаб-квартири СОТ інформацію про ратифікацію протоколу Україною. Через 30 днів після цього Україна автоматично набуде членство в СОТ.

О.ШЛАПАК сказав, що до набуття членства в СОТ Україна ще повинна зробити низку кроків, необхідних для вступу до цієї організації, зокрема, прийняти п`ять законопроектів.

Україна, якщо закінчить процедуру раніше Кабо-Верде, стане 152-м членом СОТ.