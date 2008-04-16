Експерт розкриває стратегії злих геніїв на прикладі Сталіна, Чингиз-хана, бін Ладена

У Києві презентовано нову книжку Валентина БАДРАКА «Стратегії злих геніїв».

Книжку на прес-конференції в УНІАН презентував особисто автор, директор Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Валентин БАДРАК.

В.БАДРАК зазначив, що якщо великі творці зосереджували зусилля на тому, щоб залишити за собою напрям, гідний послідовників і відкриваючий шлях до розвитку особистості, позитивного перетворення світу, то «злі» генії були стурбовані знищенням конкурентів і актами насильства, що запам`ятовуються людству.

«Руйнування і насильство використовувалися деструктивними особами для компенсації своєї нездатності створити будь-що; відсутність таланту і волі до саморозвитку заповнювалася ними розповсюдженням простору страху. Власну нездатність до творення і любові деструктивні особи ховали під показною демонстрацією заглянути на заборонені, табуйовані у всіх суспільствах, площини буття», - сказав В.БАДРАК.

На його думку, у гігантських руйнівників, як і у великих творців, у житті діяв схожий принцип: залишити інформацію про себе. Він додав, що якщо творці залишили після себе вчення на книжкових носіях інформації, статуї та палаци, нарешті, символи, то «злі генії» - жахи, від яких холодіє серце.

«Нерон запам`ятався світу витонченими вбивствами, і зокрема, матері, Чингізхан – спустошеними землями, Іван Грозний – вбивствами і насильством тощо. Може здатися дивовижним, але традиційно руйнівники і насильники приковують більше уваги, ніж видатні творці – через дію перших на тваринний початок людини, на інстинкти», - сказав В.БАДРАК.

Він повідомив, що в основу його книги покладено аналіз структури особистості відомих в історії деструктивних осіб, на яких відслідковуються основні причини їхнього перетворення на руйнівників, вбивць і насильників. Це Калігула, Нерон, Чингізхан, Іван Грозний, Катерина Медичі, Григорій Распутін, Адольф Гітлер, Йосип Сталін, Саддам Хусейн і Усама бін Ладен.

За словами автора, в книзі пояснюються перш за все причини деструктивних мотивацій, передумови «приходу у світ» великих руйнівників, а також їхні основні технології, які привели до розповсюдження їхніх ідей у світі.

В.БАДРАК зазначив, що головна ідея книги пов`язана з наміром продемонструвати на прикладах відомих історичних осіб, що сфера деструктивного (прагнення до руйнування, насильства, жорстокості) міститься в кожній, без винятку, людині і є:

- Об`єднаним продуктом суспільства і оточення в період формування особи. Йдеться про первинну дію системи подразників - від безпосередніх видів вбивств і насильства в ранньому віці Калігули, Чингізхана, Івана Грозного або Саддама Хусейна до сучасних універсальних стимулів у вигляді безперервних демонстрацій насильства у фільмах, сексуально забарвленої реклами, порнографії, що стає домінантою для ряду людей на фоні відсутності конструктивних ідей.

- Активно розвивається і розповсюджується, як вірус, в періоди зниження особистої відповідальності; вона напряму пов`язана з ослабленням суспільства в частині моралі і етичних цінностей. Відбувається в періоди військових дій, протистояння великих груп людей, революційних змін систем цінностей, тобто, в моменти, коли все демонічне в людині вивільняється і прогресує. Класичні приклади: будь-яка війна, дія будь-якого натовпу (мас), етичні революції в Римській імперії I століття н.е. або в Європі - США кінця ХХ.

- Різко набирає силу завдяки таємному або явному заохоченню з боку системи влади, що бере на себе відповідальність. Саме в цьому криється глибинна причина появи в історії «злих геніїв», бо вони, перш за все, дали можливість певній групі людей безкарно (легітимно) проявляти всі гірші сторони людського. Історичні приклади: наближені Нерона на чолі з начальником гвардії Тігелліном, опричники Івана Грізного на чолі з Малютою Скуратовим, «штурмовики» Гітлера, команди НКВС Сталіна, що змінюють один одного, кати Саддама на чолі з «хімічним Алі», в`язниця Абу-Грейб (Ірак часів американського «звільнення»).

- Напряму пов`язано з сексуальною сферою: багато героїв підтверджують психосексуальну основу деструктивності. Калігула «прославився» кровозмісним зв`язком зі всіма трьома сестрами. Іван Грізний роздягав убиті жертви, виступав відвертим насильником. Вихований за жіночим типом Гітлер демонстрував свою мазохічну природу. Розчарована в житті і нездатна любити Катерина Медичі била різками красунь-придворних і примушувала їх вступати в інтимний зв`язок зі слугами.

- Гігантське деструктивне, жадання руйнувань і великі творчі пориви людини беруть початок з одного джерела, жадання відчуття свободи і досягнення нової реальності. Асоціальність і напрям діяльності на знищення навколишнього світу замість розвитку власної особистості є головними ознаками деструктивності. Безкарність – головною передумовою.

«Якщо перші дві книги циклу «Стратегій» - «Стратегії геніальних чоловіків» і «Стратегії геніальних жінок» - призначені для тих, хто шукає, хто прагне самореалізації, виразності, для того, хто готовий перетворити талант на геніальність, то третя, швидше, для того, що заблукав у лабіринтах власної особистості, для того, хто загубився в орієнтирах, а також для тих, хто має намір виховувати схильне до творчого пошуку і творчої праці потомство», - сказав В.БАДРАК.