З'явилося ще одне відео перших хвилин після катастрофи рейсу MH17

На Youtube з'явилося ще одне відео перших хвилин після катастрофи рейсу "Малазійських авіаліній" MH17, збитого 17 липня 2014р. над територією Донбасу проросійськими бойовиками.

На відео зафіксовані уламки літака, а очевидці спостерігають велику кількість тіл загиблих пасажирів. Читайте такожЯк це було: перші повідомлення та версії падіння рейсу MH17 Як повідомляло УНІАН, журналісти News Corp Australia опублікували кадри, зняті самими бойовиками на місці катастрофи " Боїнга відразу після трагедії.

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