З'явилося ще одне відео перших хвилин після катастрофи рейсу MH17

04:36, 20 липня 2015
Суспільство
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На Youtube з'явилося ще одне відео перших хвилин після катастрофи рейсу "Малазійських авіаліній" MH17, збитого 17 липня 2014р. над територією Донбасу проросійськими бойовиками.

REUTERS

На відео зафіксовані уламки літака, а очевидці спостерігають велику кількість тіл загиблих пасажирів.

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Як повідомляло УНІАН, журналісти News Corp Australia опублікували кадри, зняті самими бойовиками на місці катастрофи " Боїнга відразу після трагедії.

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