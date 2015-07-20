У Краматорську на пам'ятнику героям Другої світової намалювали свастику і напис ДНР (фото)

14:06, 20 липня 2015
Суспільство
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Невідомі вандали понівечили постамент на честь 30-річчя звільнення Краматорська від німецько-фашистських загарбників.

Памятник героям Второй мировой / kramatorsk.info

На п'єдесталі пам'ятника з'явилися намальовані чорною фарбою свастики і напис ДНР, передає Kramatorsk.info.

kramatorsk.info

Місцеві мешканці сумніваються, що вандали будуть знайдені, особливо враховуючи той факт, що люди, які мають зв'язки з так званою ДНР, досить вільно почуваються у місті.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі невідомі розписали фашистською символікою меморіал жертвам Голокосту і могили євреїв на кладовищі.

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