У Краматорську на пам'ятнику героям Другої світової намалювали свастику і напис ДНР (фото)
14:06, 20 липня 2015Суспільство
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Невідомі вандали понівечили постамент на честь 30-річчя звільнення Краматорська від німецько-фашистських загарбників.
Пам'ятник героям Другої світової / kramatorsk.info
На п'єдесталі пам'ятника з'явилися намальовані чорною фарбою свастики і напис ДНР, передає Kramatorsk.info.
kramatorsk.info
Місцеві мешканці сумніваються, що вандали будуть знайдені, особливо враховуючи той факт, що люди, які мають зв'язки з так званою ДНР, досить вільно почуваються у місті.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі невідомі розписали фашистською символікою меморіал жертвам Голокосту і могили євреїв на кладовищі.
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