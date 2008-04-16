Вчені знайшли купу помилок у шкільних тестах

Дніпропетровські вчені готуються видати брошуру із аналізом помилок, яких припустилися укладачі тестів для незалежного зовнішнього тестування випускників. Проаналізувавши екзаменаційні завдання, вони виявили їхню недосконалість, яка може завадити об’єктивній оцінці знань одинадцятикласників.

Аналізувати тести фахівці Дніпропетровського національного університету взялися на прохання вчителів та випускників. Найбільше проблем виявилося у тестах із правознавства. У кожному десятому запитанні як «правильна» насправді вказана невірна відповідь, каже старший викладач юридичного факультету Олеся Марченко. Ще приблизно стільки ж запитань некоректно сформульовані. Трапляються випадки, коли всі варіанти відповідей є правильними, або, навпаки, всі неправильні. На другому, після тесту з правознавства, місці за кількістю помилок - тести з історії та української мови, а саме їх будуть складати найбільше випускників. Найменше недолугостей - з тестами з точних наук, в них фахівці грубих помилок не знайшли. Результати свого аналізу вчені за кілька днів передадуть до Міносвіти та центру незалежного зовнішнього тестування, щоб запобігти повторення помилок в оригінальних тестах. Вони також будуть розміщені в Інтернеті, щоб діти, які зіткнуться з подібною проблемою, мали підстави для успішної апеляції.

Німецька хвиля