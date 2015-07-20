Більше половини українців хочуть закінчити війну на Донбасі на основі Мінських угод - опитування

Про це завідувач відділу Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький повідомив на прес-конференції в УНІАН, презентуючи результати опитування громадської думки.

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При цьому, за його словами, 56,3% опитаних українців погоджуються з твердженням, що будь-які домовленості з чинним керівництвом РФ є обманом і не будуть ним виконуватись, не погоджуються з таким твердженням – 13,2% респондентів.

Опитування також показало, що 36,4% опитаних погоджуютьсяз твердженням, що Україну можна звільнити лише силами української армії, не погоджується з цим – 25,7%.

Опитування проводилося з 27 червня по 9 липня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв'ю було опитано 2 тис. 44 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму). В Луганській та Донецькій областях опитування проводилось лише на територіях, які контролюються українською владою.