Федералізацію України підтримують лише 8% громадян - опитування

При цьому у порівнянні з листопадом 2014 року цифри істотно не змінилися, тоді за федералізацію виступали 10%.

Про це свідчать дані травневого опитування Центру Разумкова, передає ZN.UA.

У свою чергу 35% підтримують розвиток унітарної держави з розширенням повноважень регіонів (у листопаді 2014 року – 32%). На другому місці – збереження нинішньої моделі (унітарна держава з поточними повноваженнями) – 19% (у листопаді 2014 року – 24%).

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Відокремлення певних регіонів з можливим приєднанням їх до інших держав підтримують 2% (як і раніше). Утворення на території України кількох незалежних держав – 1% (як і в листопаді 2014 року).

Дослідження Центру Разумкова було проведено 22-27 травня 2015 року у всіх областях, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо заявляв, що федералізм як система добре функціонує в деяких країнах, однак в Україні немає сенсу рухатися від високоцентралізованої держави до федералізму.