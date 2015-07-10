В Україні 6% людей не вистачає грошей навіть на їжу - опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією TNS, повідомляє ТСН.

В Україні з 4 кварталу 2013 року домінує тенденція до скорочення так званого середнього класу і класу, найбільш близького до нього.

Крім того, експерти відзначають приріст частки більш низьких шарів. У середині 2014 року тенденція до скорочення середнього класу трохи сповільнилася, проте згодом відновилася і на початку поточного року досягла рекордно низького значення за останні 4 роки - 9%.

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Згідно з дослідженням, у першому кварталі 2015 року збільшився відсоток населення, яким не вистачає грошей навіть на їжу, - до 6%. При цьому вдвічі скоротилася кількість респондентів, яким вистачає грошей на придбання побутової техніки, але не вистачило б на автомобіль - з 22% до 11%.

Результати дослідження також свідчать, що збільшилася кількість українців, які вважають своє становище у суспільстві низьким (1-3 бали за 10-бальною шкалою, порівняно з 1 кварталом 2014 на 8%), а от респондентів з високим становищем (оцінили на 8-10) в суспільстві стало трохи менше - лише на 1%.

Східний регіон став єдиним в Україні, де за останній рік трохи зросла кількість людей, які оцінюють своє становище як високе (на 2%), але паралельно схід демонструє найбільше зростання (на 11%) низької самооцінки у суспільстві.