Розпочато службову перевірку міліціонерів, які відпустили водія-винуватця ДТП за участю директора ОМКФ

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, повідомлення про наїзд на 54-річного одесита надійшло до чергової частини Приморського райвідділу міліції. Встановлено особу власника авто, чоловіка опитано.

Згідно з повідомленням, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Наразі свідчення власника машини перевіряються, а щодо правоохоронців, які його відпустили, співробітниками регіонального Управління внутрішньої безпеки МВС проводиться службова перевірка. Після її завершення діям міліціонерів буде дано правову оцінку.

Читайте такожСаакашвілі: Невідомі на автомобілі збили директора ОМКФ, міліція замітає сліди

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 липня, після завершення 6-го ОМКФ, автомобіль Mercedes збив директора ТОВ «Український кінофестиваль» - компанії-засновника Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) Сергія Ященка. Постраждалого госпіталізовано, у нього струс мозку, рана голови, сильно травмована нога.

Про подію на своїй сторінці в Facebook 19 липня написав голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі.

«Учора пізно вночі, за всіма достовірними даними, машина, новий чорний Mercedes без номерів, на вулиці Азарова, збила директора Одеського кінофестивалю і, на очах міліції зникла з місця події. Місцеві міліціонери з першої хвилини почали приховувати деталі події і замітати сліди. Так, як це завжди відбувалося в минулому. І я, і начальник УВС дуже серйозно налаштовані. Ми знайдемо злочинця, а цих корумпованих міліціонерів посадимо разом з ним на лаву підсудних», - сказав Саакашвілі.

20 липня голова ОДА в Facebook написав, що міліція затримала водія автомобіля, який збив Ященка.