Ціна нафти сягнула 114 доларів за барель
09:56, 16 квітня 2008Суспільство
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Мексика тимчасово закрила три нафтових порти
114 доларів за барель – без одного цента. Такий новий рекорд цін на нафту, встановлений на останніх торгах на Нью-йоркській біржі.
За прогнозами, подорожчання традиційно перекинеться і на сьогоднішні торги на інших сировинних ринках світу.
Серед причин нового зростання цін те, що Мексика – основний постачальник нафти до Сполучених Штатів – тимчасово закрила три нафтових порти. Також на вартості “чорного золота” позначається падіння курсу долара.
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