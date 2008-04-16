Ціна нафти сягнула 114 доларів за барель

114 доларів за барель – без одного цента. Такий новий рекорд цін на нафту, встановлений на останніх торгах на Нью-йоркській біржі.

За прогнозами, подорожчання традиційно перекинеться і на сьогоднішні торги на інших сировинних ринках світу.

Серед причин нового зростання цін те, що Мексика – основний постачальник нафти до Сполучених Штатів – тимчасово закрила три нафтових порти. Також на вартості “чорного золота” позначається падіння курсу долара.

ICTV