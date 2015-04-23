Усіх студентів, крім медиків, звільнили від трьох років відпрацювання після отримання диплома

18:25, 23 квітня 2015
Суспільство
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Кабмін затвердив зміни до постанови, яка зобов'язувала студентів, що навчалися за держзамовленням, відпрацювати три роки за направленням після закінчення вишу.

Медиків не звільнили / Фото УНІАН

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра освіти Інна Совсун. Відповідну постанову №216 опубліковано на урядовому порталі.

"Тепер постанова про працевлаштування поширюється ЛИШЕ на студентів медичного профілю!", - написала Совсун.

Читайте такожКвіт пообіцяв університетам розширення повноваженьЗа її словами, спочатку в Міносвіти хотіли повністю скасувати відпрацювання, але потім у Міністерстві охорони здоров'я поскаржились, що в такому разі не зможуть забезпечити лікарями сільські лікарні, тому було ухвалено компромісний варіант.

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