Збори акціонерів ”Укрнафти” не відбулися

Збори акціонерів ВАТ «Укрнафта» не відбулися через відсутність реєстру акціонерів компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник юридичного управління ВАТ «Укрнафта» В’ячеслав КАРТАШОВ сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, «Укрнафта» сьогодні одержала лист від реєстратора компанії – фінансової компанії «Укрнафтогаз», в якому ФК написала, що відмовляє у видачі реєстру у зв`язку з наявністю судової заборони.

При цьому В.КАРТАШОВ зазначив, що у зв`язку з цим проведення реєстрації акціонерів не є можливим, і, як наслідок, неможливо провести збори акціонерів.

За припущенням В.КАРТАШОВА, дана судова заборона викликана ситуацією, що пов`язана з фактом анулювання ліцензії реєстратора (ФК «Укрнафтогаз») з боку Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР).

У свою чергу, представник міноритарного акціонера Андрій ЗАГОРУЛЬКО (представляє більш ніж 42% акцій) повідомив, що за відсутності реєстру акціонерів неможливо провести ідентифікацію акціонерів і зафіксувати кворум зборів.

Представник ФК «Укрнафтогаз» Максим ЮХИМЕНКО пояснив, що дана судова заборона, швидше за все, пов`язана з рішенням ДКЦПФР від 3 березня, яким комісія анулювала ліцензію реєстратора (УНІАН: 3 березня ц.р. ДКЦПФР своїм рішенням позбавила «Укрнафтогаз» ліцензії на ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Проте 17 березня суд призупинив це рішення ДКЦПФР.)

Також В.КАРТАШОВ повідомив, що найближчим часом правління «Укрнафти» оголосить про проведення нових зборів акціонерів (до порядку денного зборів акціонерів «Укрнафти», які мали відбутися 16 квітня, було включено 14 питань, зокрема, питання про розподіл прибутку компанії за 2006-2007 рр. і кадрові зміни у наглядовій раді, правлінні і ревізійній комісії. - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, через відсутність кворуму не відбулися збори акціонерів ВАТ "Укрнафта", заплановані на 23 січня 2008 р. За даними протоколу засідання мандатної комісії, були зареєстровані акціонери і їх уповноважені особи, які володіють в сукупності 253 669 голосами, або 0,47% від загальної кількості голосів. НАК «Нафтогаз України» як акціонер, який володіє 50%+1 акція ВАТ «Укрнафта», і приватні акціонери дійшли згоди не реєструватися на зборах акціонерів, оскільки питання порядку денного не було узгоджене з новим керівництвом НАК «Нафтогаз України». З відома акціонерів наступні збори були заплановані на 16 квітня 2008 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».