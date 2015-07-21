У Черкасах частину вулиці Леніна перейменували у вулицю Небесної Сотні

Як повідомили в прес-службі Черкаської міськради, за це рішення проголосувала більшість депутатів. У своєму рішенні міськрада вирішила перейменувати вулицю Леніна, розділивши на дві частини. Зокрема, більша частина вулиці, від її початку до вулиці Ільїна отримала назву Небесної Сотні, а від вулиці Ільїна до перехрестя зі Смілянською – Святомакаріївська.

Читайте такожУ Черкасах до Дня Незалежності демонтують комуністичну символіку та перейменують 160 вулиць

Загалом, у Черкасах підлягають перейменуванню більше 160 вулиць та провулків, назви яких пов’язані із комуністичним минулим.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки". Закон набув чинності 21 травня.