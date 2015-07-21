Суд над Савченко розпочнеться 30 липня

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня почне розглядати кримінальну справу української льотчиці Надії Савченко.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Донецького міського суду (Ростовська область) Тетяна Дієва.

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«Постановою судді Донецького міського суду Ростовської області від 21 липня 2015 р. призначено попереднє слухання у кримінальній справі стосовно Савченко Н. В. на 30 липня 2015 року об 11 годині 00 хвилин», - сказала Дієва.

Вона наголосила, що відповідно до частини 1 статті 234 КПК РФ попереднє слухання проводиться суддею одноособово у закритому судовому засіданні за участі сторін.

Як повідомляв УНІАН, Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

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Заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі. Її звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених п. п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Справу направлено для розгляду по суті до Донецького міськсуду Ростовської області.

16 липня Савченко звернулася до Генпрокуратури РФ із проханням перенести розгляд її справи із суду Донецька. Савченко зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечно для неї, її адвокатів та сім'ї.