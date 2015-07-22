У Львівській області затримано прокурора, який вимагав 3 тисячі доларів хабара
23:27, 22 липня 2015Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Генпрокуратури затримали на хабарі працівника прокуратури одного з районів Львівської області.
Прокурор затримано під час отримання частини хабара / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник вимагав від чоловіка 3 тис. доларів за зміну кваліфікації правопорушення, в якому той підозрювався.
Прокурора затримано під час отримання частини хабара – тисячі доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу заступник генерального прокурора України Олег Заліско поінформував про проведення спецоперації із затримання підозрюваного у хабарництві працівника прокуратури Бродівського району.
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