Двох французьких сенаторів вдалося відмовити від поїздки в окупований Крим

Як пише Le Figaro, глава МЗС назвав своє ставлення до такої подорожі "ворожим". Він також зазначив, що спікерові Сенату Жерару Ларше вдалося відмовити від поїздки на півострів сенаторів-лібералів Верба Поццо-ді-Борго і Жоеля Гарріо-Мейлама. Про це повідомляє Росбалт.

У той же час спікеру Національної Асамблеї, нижньої палати французького парламенту, соціалісту Клоду Бартолоне не вдалося відмовити від поїздки десятьох депутатів, з яких дев'ять представляють партію екс-президента Ніколя Саркозі "Республіканці". Бартолоне при цьому заборонив депутатам говорити в Криму від імені Національної Асамблеї і використовувати для поїздки бюджетні кошти.

Читайте такожМЗС Франції: Візит французьких депутатів до окупованого Криму - порушення міжнародного права

Раніше повідомлялося, що 23-24 липня окупований Крим відвідає група з 11 французьких парламентаріїв на чолі зі співголовою організації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані. Свій візит вони не узгодили з Україною, а МЗС Франції виступило проти поїздки.