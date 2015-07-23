Двох французьких сенаторів вдалося відмовити від поїздки в окупований Крим
Глава французького МЗС Лоран Фабіус заявив, що шокований рішенням групи депутатів з Франції відвідати окупований Крим.
Як пише Le Figaro, глава МЗС назвав своє ставлення до такої подорожі "ворожим". Він також зазначив, що спікерові Сенату Жерару Ларше вдалося відмовити від поїздки на півострів сенаторів-лібералів Верба Поццо-ді-Борго і Жоеля Гарріо-Мейлама. Про це повідомляє Росбалт.
У той же час спікеру Національної Асамблеї, нижньої палати французького парламенту, соціалісту Клоду Бартолоне не вдалося відмовити від поїздки десятьох депутатів, з яких дев'ять представляють партію екс-президента Ніколя Саркозі "Республіканці". Бартолоне при цьому заборонив депутатам говорити в Криму від імені Національної Асамблеї і використовувати для поїздки бюджетні кошти.
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Раніше повідомлялося, що 23-24 липня окупований Крим відвідає група з 11 французьких парламентаріїв на чолі зі співголовою організації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані. Свій візит вони не узгодили з Україною, а МЗС Франції виступило проти поїздки.