ДСНС: З початку року на водних об'єктах України загинули 634 людини

З початку року на водних об'єктах загинули 634 людини.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку поблизу водойм.

"За статистикою, з початку поточного року на водних об’єктах України загинуло 634 особи, з яких 72 дитини. За аналогічний період 2014 року на воді загинуло 844 людини, з яких 74 дитини. Лише за останній тиждень на території країни загинуло 43 особи, з них 9 дітлахів", - зазначається у повідомленні.

Рятувальники нагадують, що купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання; плавати у воді можна не більше 20 хвилин, причому цей час слід збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин; не можна пірнати у воду після тривалого перебування на сонці. При різкому охолодженні у воді настає рефлекторне скорочення м'язів, що спричиняє припинення дихання.

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Також, забороняється входити у воду в стані алкогольного сп'яніння, тому що алкоголь блокує нормальну діяльність головного мозку; якщо немає поблизу обладнаного пляжу, треба вибрати безпечне для купання місце з поступовим ухилом та твердим і чистим дном; у воду треба заходити обережно та ніколи не пірнати в незнайомих місцях.

Рятувальники радять не запливати далеко, особливо за буї, тому що можна не розрахувати своїх сил; у водоймах з великою кількістю водоростей потрібно намагатися плисти поблизу самої поверхні води, не робити різких рухів, щоб не заплутатись; якщо ж руки або ноги заплуталися в стеблах, необхідно зупинитися (прийняти положення "поплавка", "спливання") і звільнитися від них.

Окрім того, необхідно обережно плавати на надувних матрацах і надувних іграшках, а купання з маскою, трубкою і ластами потребує особливої обережності, тому що не можна плавати з трубкою при сильних хвилях.