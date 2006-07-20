З 1 вересня зросте ціна на електроенергію

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) сьогодні на засіданні ухвалила рішення підвищити з 1 вересня 2006 року тарифи на електроенергію для населення на 25%.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні НКРЕ наголошувалося, що дане підвищення є другим етапом приведення тарифів на електроенергію для населення до економічно обгрунтованого рівня.

Нагадаємо, на першому етапі НКРЕ підвищила тарифи на електроенергію для населення з 1 травня поточного року також на 25%.

Як наголошувалося на засіданні, внаслідок підвищення тарифів з 1 вересня тарифи досягнуть 60% від економічно обгрунтованого рівня.

Таким чином, з 1 вересня тарифи для населення становитимуть 20,30 коп. за 1 кВт/год. без ПДВ, для населення, що проживає в сільській місцевості, - 18,75 коп. за 1 кВт/год. без ПДВ, для населення, житло яких обладнане електричними плитами, – 15,63 коп. за 1 кВт/год. без ПДВ.

Крім того, вартість електроенергії для населених пунктів становитиме 19,7 коп. за 1 кВт/год., для населених пунктів у сільській місцевості – 18,3 коп. за 1 кВт/год., для населених пунктів із електроплитами – 15 коп. за 1 кВт/год.

Як зазначив на засіданні голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО, НКРЕ декларувала, що приведення даних тарифів до економічно обгрунтованого рівня здійснюватиметься раз на півроку. НКРЕ планує дотримуватися цього.

Таким чином, третій етап підвищення тарифів заплановано на 1 квітня 2007 року, наступний - з 1 вересня 2007 року, «і ми розраховуємо, що на 1 квітня 2008 року буде останній етап», повідомив В.КАЛЬЧЕНКО.

За розрахунками НКРЕ, рядовий житель зі споживанням 105 кВт/год. на місяць у результаті підвищення тарифів платитиме всього на 1 грн. більше порівняно з тим, що він платив після підвищення в травні, і на 5 грн. більше, порівняно з тим, що він платив до підвищення в травні поточного року.

Нагадаємо, Міністерство юстиції 11 квітня зареєструвало постанову НКРЕ про підвищення з 1 травня тарифів на електроенергію для населення на 25%.