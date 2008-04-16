Мер Одеси не буде скаржитися Ющенку на Вінського...

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ називає ініціативу Міністерства транспорту і зв`язку України про передачу аеропорту «Одеса» з комунальної власності в державну «обурливою» і підкреслює, що насправді «питання аеропорту зараз немає, а є правова безграмотність».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Е.ГУРВІЦ заявив журналістам у перерві 9-ї сесії міськради, на якій затверджено ряд проектів містобудування і цільових програм розвитку Одеси, а також прийняті рішення про передачу ряду об`єктів у комунальну власність міської територіальної общини.

Він також зазначив, що має намір порушити під час візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Одеси, запланованого на 18 квітня, ряд важливих питань, пов`язаних з підготовкою до Євро-2012, зокрема, звернути увагу глави держави на ситуацію навколо одеського стадіону СКА і аеропорту «Одеса».

«Ні, я зовсім не збираюся скаржитися на дії будь-яких відомств, - зазначив мер Одеси. – Утім переконаний, що потрібно захистити від неправомірних посягань деякі важливі інтереси міста, зокрема, висловити думку з приводу стадіону СКА та аеропорту, якщо глава держави торкнеться цих питань під час візиту».

На думку Е.ГУРВІЦА, «ніхто не має права забрати Одеський аеропорт, який знаходиться в комунальній власності міста». Він нагадав, що міська влада готується провести «відкритий і прозорий конкурс за визначенням тих структур, які займуться реконструкцією аеропорту».

Нагадаємо, що на позачерговій сесії Одеської міськради, котра недавно відбулася, депутатська більшість прийняла рішення відмовитися від передачі аеропорту, що знаходиться в комунальній власності, у власність держави. При цьому депутати вказували, що в 2007 році злітно-посадочна смуга міжнародного аеропорту «Одеса» була відремонтована за рахунок міського бюджету, на що витрачені багатомільйонні кошти з міської скарбниці.

10 квітня на зустрічі з одеськими журналістами Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що «до кінця цього року Мінтрансзв’язку має намір вирішити питання з передачею в держвласність аеропорту «Одеса». Земля під аеропортами, аеродроми і системи безпеки, за словами міністра, мають знаходитися у власності держави. Термінали ж «на прозорих аукціонних процедурах» будуть передані до приватних рук.