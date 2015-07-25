У Харкові знову напали на інкасаторів, злочинці втекли на службовому автомобілі

22:50, 25 липня 2015
Суспільство
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Зловмисники зникли з місця події на службовому автомобілі інкасаторської служби.

Иллюстративная фотография / Фото УНИАН

У Харкові невідомі здійснили напад на інкасаторів, відібравши 50 тис. грн.

Як повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація про те, що на проспекті Тракторобудівників міста Харкова двоє невідомих вчинили напад на автомобіль, який проводив інкасацію торговельних точок однієї з продовольчих фірм, надійшла сьогодні, 25 липня, близько 12.00.

За відомостями міліції, під час нападу водій автомобілю отримав тілесні ушкодження у вигляді синців та ран.

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Зловмисники втекли з місця події на службовому автомобілі інкасаційної служби. За попередніми даними нападники заволоділи грошовими коштами в розмірі 50 тис. грн.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Московського райвідділу міліції та експерти-криміналісти.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють та опитують свідків події, проводяться всі необхідні розшукові та слідчі заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

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