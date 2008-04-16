Пожежа в Харкові виникла на території так званого «в’єтнамського» сектору

У Харкові четверту годину поспіль пожежники борються з вогнем на ринку «Барабашово», на даний час пожежу вдалося локалізувати.

Як передає кореспондент УНІАН, ситуація складна тим, що горить пластик і вогонь спалахує в різних місцях на території ринку.

У гасінні пожежі беруть участь близько 20 екіпажів пожежників.

Над самим ринком – хмари диму.

За даними медиків постраждалих немає.

Пожежа виникла на території так званого «в’єтнамського» сектору ринку.

За словами пожежників боротися з вогнем їм доведеться ще й протягом ночі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень на ринку «Барабашово» у Харкові виникла пожежа. Їй було присвоєно 3-ю категорію складності.

Керівництво концерну “АВЕК” заявило, що вважає пожежу на ринку «Барабашово» спланованим терористичним актом.

За інформацією керівництва концерну “АВЕК”, сьогоднішній теракт не випадковий, оскільки саме зараз вирішується питання про проведення дострокових виборів мера і міськради в Харкові. «Харківська влада в особі ДОБКІНА і КЕРНЕСА таким чином хоче помститися О.ФЕЛЬДМАНУ - ініціатору створення тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань міських властей Харкова і основному політичному опоненту ДОБКІНА і КЕРНЕСА», – йдеться у заяві концерну.