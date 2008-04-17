Чи дотримуєтеся Ви Великого посту? (опитування)

Кожен одинадцятий українець повністю дотримується Великого посту.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, під час Великого посту повністю його дотримуються 9,2% опитаних, а частково – майже третина (30,8%). Більше половини громадян (54,5%) відповіли, що не дотримуються посту. Решта опитаних – вагалися з відповіддю.

Частіше посту дотримуються люди старшого віку. Так, у віковій групі 18-29 років повністю дотримуються посту 5,6% опитаних, а частково – 21,9%. У групах 30-39 та 40-49 років ці показники становлять 6,0% і 5,4% та 27,3% і 35,5%, відповідно. Серед респондентів віком від 50 до 59 років повністю дотримуються посту 10,1%, а частково – 29,2%. Помітно більше тих, хто дотримується посту у віковій категорії від 60 років і старших: повністю дотримуються – 16,3%, а частково – 38,1%.

Водночас відповіді на це питання мали помітну регіональну специфіку. Найбільша частка громадян дотримуються посту в Західному регіоні (26,2% повністю, 51,6% частково). У Центральному регіоні повністю дотримуються посту 6,3% опитаних, а частково – 27,0%. У Південному регіоні ці показники становлять 3,3% і 26,5%, а у Східному – 4,8% та 24,5%, відповідно.

Три чверті респондентів, які повністю дотримуються посту (75,0%), зазначили, що роблять це в силу своїх релігійних переконань, чверть із них дотримуються посту, тому що вважають це традицією свого народу (25,0%), а кожен шостий (14,8%) – тому що це корисно для здоров’я. Лише 1,1% тих, хто повністю дотримується посту, роблять це, тому що так роблять їх знайомі або відомі люди.

Мотивація респондентів, які частково дотримуються посту, є дещо іншою. Приблизно однаково популярними є такі причини, як користь для здоров’я (39,0%), релігійні переконання (37,8%) та бажання підтримати народну традицію (32,9%). Кожен вісімнадцятий представник цієї групи (5,5%) дотримується посту, тому що так роблять його знайомі або відомі люди.

Респонденти могли обрати більше однієї причини дотримання посту, тому сума відповідей на останнє питання не дорівнює 100%.

Довідка УНІАН. Соціологічна служба Центру Разумкова проводила дослідження з 15 по 20 березня 2008 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.

У регіони згруповано такі області: Захід - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Центр - м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області; Південь - АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська області; Схід - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.