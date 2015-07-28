Путін: Блаттер заслужив Нобелівську премію

Про це сказав президент Росії Володимир Путін в опублікованому в понеділок інтерв'ю швейцарському телеканалу РТС, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Я думаю, що такі люди як пан Блаттер або голови великих міжнародних спортивних федерацій, Олімпійських Ігор заслуговують особливого визнання", - цитує інтерв'ю Путіна Рейтер.

Читайте такожОдин з основних спонсорів ФІФА вважає, що реформи в організації при її нинішньому керівництві неможливі

Путін також назвав неприпустимими дії Сполучених Штатів щодо ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов'язки президента ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що не подавав у відставку з посади голови організації.