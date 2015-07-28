Путін: Блаттер заслужив Нобелівську премію
05:58, 28 липня 2015Суспільство
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Такі люди, як глава ФІФА Зепп Блаттер гідні Нобелівської премії.
Путін також назвав неприпустимими дії США у відношенні ФІФА / eurosport.ru
Про це сказав президент Росії Володимир Путін в опублікованому в понеділок інтерв'ю швейцарському телеканалу РТС, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Я думаю, що такі люди як пан Блаттер або голови великих міжнародних спортивних федерацій, Олімпійських Ігор заслуговують особливого визнання", - цитує інтерв'ю Путіна Рейтер.
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Путін також назвав неприпустимими дії Сполучених Штатів щодо ФІФА.
Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов'язки президента ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що не подавав у відставку з посади голови організації.
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