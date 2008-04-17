Ціна на нафту щодня б`є новий рекорд

Ціни на нафту щодня піднімаються до нового рекорду. На останніх торгах Нью-Йоркської товарно-сировинної біржі за барель платили по 115 доларів, тобто на долар більше, ніж напередодні. Такі ж ціни в Європі та Азії.

Основними причинами подорожчання експерти вважають падіння курсу долара та оприлюднені дані американського уряду про скорочення запасів нафти.

Третій за об’ємом експортер нафти до Сполучених Штатів – Мексика – відкрила два танкерних порти, які не працювали на початку тижня. Але через негоду вони діють не на повну потужність.

ICTV