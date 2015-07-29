Сусідні із Закарпаттям країни заявляють про різке зменшення контрабанди з України - Закарпатська ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Закарпатської ОДА, така інформація пролунала сьогодні, 28 липня, під час зустрічі голови держадміністрації Закарпатської області Геннадія Москаля з представниками митної, прикордонної та поліцейської служби суміжних із Україною областей Угорщини, Румунії й Словаччини.

«Такої ситуації, як за останні десять днів, не було вже багато років. Контрабанда фактично зупинилася, це майже ідеальний стан», - цитує представника Північно-Альфелдської митної та фінансової варти Угорщини прес-служба Закарпатської ОДА.

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Згідно з повідомленням, аналогічну інформацію озвучив і представник прикордонної поліції Румунії повіту Сігетул Мармацієй. За їхніми даними, за останні півтора тижні на кордоні, що межує із Закарпаттям, не було затримано жодного блоку контрабандних сигарет.

Силовики Словаччини дані щодо руху контрабанди за останні півтори тижні назвати поки не можуть, оскільки підбивають статистику по закінченні місяця.

«Зустріч проводилася в режимі закритості, без ЗМІ, оскільки йшов обмін службовою та оперативною інформацією. Головне питання – як перекрити переправку з України через зелений кордон і контрольно-пропускні пункти сигарет і нелегалів, а в зворотному напрямку – наркотиків. Мова не про дрібні випадки, коли людина бере пару блоків сигарет і ховає в одязі, щоб прогодувати сім’ю, а про організований нелегальний бізнес із багатомільйонними прибутками», - додав Москаль.

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Він також уточнив, що під час зустрічі було домовлено з представниками румунських та угорських силових структур про запровадження спільних патрулювань кордону та щоденний обмін інформацією про порушення.

«Тобто, якщо в Румунії затримали партію контрабанди, ми того ж дня отримаємо інформацію, через яку ділянку зеленого кордону чи КПП вона пішла від нас, після чого розбиратимемося з нашими прикордонниками й митниками. Повністю ліквідувати контрабанду ми не в змозі, але мінімізувати її цілком у наших силах», - уточнив голова Закарпатської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що основний постачальник сигарет, які потім нелегально переправляються за кордон - Львівська тютюнова фабрика.