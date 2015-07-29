Завтра на Україну налетять грозові дощі

У четвер, 30 липня, в Україні в результаті діяльності атмосферних фронтів грозові дощі очікуються вночі на заході, а вдень на півночі та місцями в центрі.

На решті території буде переважати суха погода. Температура повітря очікується в межах 23-29 градусів тепла, на півдні та сході 27-33 тепла, а в західних областях місцями 19-22 градуси тепла, повідомляє «Оpogode». У західній частині вночі місцями пройдуть грозові дощі, вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі 10-16 градусів тепла, вдень 22-27, місцями 19-22 градуси тепла. У північних областях очікуються короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 23-29 градусів тепла. У центральній частині дощі чергуватимуться з сухою погодою. Температура повітря вночі 14-20, вдень 28-33 градуси тепла. Читайте такожУ лісах Черкаської області оголосили надзвичайну пожежну небезпеку У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 18-23 тепла, вдень 28-34 градуси тепла. У південній частині - сухо і жарко. Температура повітря вночі 18-23 градуси тепла, вдень 30-35 градусів тепла. У Києві місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла. Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter