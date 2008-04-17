Друг Ющенка заплатить штраф за побиття фотографа

Італійський суд зобов`язав знаменитого французького актора Жерара Депардьє виплатити штраф 800 євро за те, що він побив папарацці.

Інцидент відбувся, коли 3 жовтня 2005 року фотограф Даріо Орланді спробував сфотографувати Депардьє, який зайшов в магазин з супутницею.

Спочатку актор попросив репортера підійти ближче, а потім несподівано продемонстрував прийом, часто використовуваний ним у фільмах, ударивши головою в ніс.

Італійський папарацці вимушений був звернутися за медичною допомогою і, за його словами, не міг взятися до роботи протягом чотирьох днів.

Сам Депардьє заявив, що не розкаюється у своєму вчинку, і на засідання суду не з`явився.

У тому ж 2005 року Депардьє влаштував скандал під час шоу на французькому телебаченні, назвавши журналіста «дурнем» і «ідіотом», за те, що той розкритикував кулінарну книгу, написану актором.

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