У Києві відбудеться гала-концерт учасників фестивалю-конкурсу „Містерія танцю”

З 18 до 19 квітня 2008 року в Києві відбудеться Гала-концерт учасників Другого щорічного міжнародного дитячо-юнацького хореографічного фестивалю-конкурсу „Містерія танцю”.

В дводенній програмі фестивалю приймуть участь найкращі творчі колективи України, які пройшли відбіркові тури по всій території України. А також представники держав близького та далекого зарубіжжя: Болгарії, Польщі, Вірменії, Грузії, Ізраїлю, Чехії, Словакії, Німеччини.

Фестиваль „Містерія танцю” представляє аматорські танцювальні колективи в двох напрямках хореографії: народний танець (українські народні танці, танці народів світу) та сучасний естрадний танець.

В жюрі фестивалю-конкурсу ввійшли відомі діячі культури та мистецства України, керівники професійних танцювальних колективів, мистецствознавці, спеціалісти в області хореографії.

Голова журі – Григорій Чапкіс, заслужений артист України, лауреат міжнародних конкурсів, незмінний суддя телевізійного супер-проекту „Танці з зірками” (1,2,3), танцмейстер Віденських балів.

Автором ідеї і концепції фестивалю став Благодійний фонд „Поступ 21”. Ще одним організатором „Містерії танцю” виступив Фонд сприяння розвитку Мистецств України. Почесний президент фонда Анатолій Толстоухов, доктор філосовських наук, народний депутат України.

Фестиваль проводиться під патронатом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України, Міністерства культури та туризму України, Міністерства освіти.

Фінал відбіркового туру та гала-концерт фестивалю-конкурсу пройдуть у місті Києві (18-19 квітня 2008р) в Національній музичній Академіі ім.Чайковського. Початок концертів в 10.00.

19 квітня об 11-00 відбудеться урочисте відкриття Гала-концерту учасників та гостей фестивалю-конкурсу “Містерія танцю”. У перерві - спілкування організаторів та голови журі фестивалю Григорія Чапкіса зі ЗМІ (Національна музична Академія ім.Чайковського).

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