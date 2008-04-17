Нові ціни на газ для населення відклали на тиждень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) відклала затвердження нових роздрібних цін на газ для населення до наступного засідання 24 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на своєму засіданні у четвер, 17 квітня.

Затвердження тарифів було перенесено у зв`язку з невирішеністю ряду процедурних питань, повідомив під час відкритого засідання представник НКРЕ.

Під час відкритого засідання НКРЕ керівник управління соціального захисту населення об`єднаних профспілок Галина ГОЛЕУСОВА звернулася до комісії з проханням протокольно зафіксувати в сьогоднішньому рішенні зобов`язання уряду, згідно з п.4.9 Генеральної угоди Кабінету Міністрів України, об`єднаних профспілок і працедавців на 2008-2009 рр., погоджувати з профспілками підвищення цін і тарифів для населення.

У свою чергу член НКРЕ Сергій МЕРКУШОВ повідомив, що в даний час на розгляд профспілок вже направлено переглянуті і уточнені розрахунки роздрібних тарифів на газ для населення.

“Ми провели вже перші консультації із зацікавленими сторонами, у тому числі і з об`єднаними профспілками. Виникло декілька питань з уточнення розрахунків. Зараз управління (управління цінової політики в нафтогазовому комплексі НКРЕ - УНІАН) і НАК “Нафтогаз” фактично ці матеріали підготували і передали на розгляд профспілок”, - сказав С.МЕРКУШОВ.