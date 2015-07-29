У Ростові в справі Сенцова допитують ключового свідка-"провокатора ФСБ"

Як повідомляє Радіо Свобода, у суді проводять допит свідка Олександра Пирогова.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе характеризував Пирогова як «провокатора ФСБ».

«Пирогов у цій справі ключова фігура. На думку слідства, Пирогов мав виготовити бомбу для вибуху пам'ятника Леніну в Сімферополі», - повідомляє Радіо Свобода.

Попереднє засідання у справі Сенцова й Кольченка пройшло в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в понеділок, 27 липня. Сторони допитали свідків звинувачення – пожежників і охоронців, які нібито бачили наслідки інкримінованих підсудним підпалів у сімферопольських офісах партії «Єдина Росія» та організації «Руська община Криму».

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Сенцова та Кольченка заарештували у травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації «Правий сектор». За версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у низці кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач. Кольченку загрожує мінімум 10 років позбавлення волі, а Сенцову – 20. Обидва провину заперечують з дня їх затримання.

Низка російських і зарубіжних діячів мистецтва і правозахисників неодноразово висловлювалися на захист і підтримку Сенцова і вважають звинувачення, висунуті проти нього, надуманими й політично мотивованими. На підтримку Кольченка проходять акції по всьому світу.