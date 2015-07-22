Троє сусідів, телевізор і багато книг: Сенцов розповів про умови в СІЗО

Його цитує сайт Громадського.

"«У камері ще троє. Є телевізор, в основному російське телебачення, Кисельов. Про ситуацію в Україні знаю по новинах, втім, коментувати нічого не можу, бо не бачу усієї картини. Не можу спілкуватися з живими людьми. Багато читаю, закінчив щойно Ремарка. Тут є хороша бібліотека. В етапі багато питали, звідки я. Але коли дізналися, що з Майдану, почалося таке.. З усіма фразами з телевізора. Багато підтримують Путіна", - сказав українець.

Читайте такожСенцов і Кольченко у російському суді не визнають провиниВчора відбулося засідання суду у справі Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

На засіданні зачитували звинувачення на адресу українців, вони свою провину не визнали.

Адвокат Кольченка розповідала, що умови утримання у ростовському СІЗО жорсткіші, ніж у московському.

Як повідомляло видання Медіазона, з 10 ранку 27 липня суд розглядатиме справу Сенцова і Кольченко в режимі повного робочого тижня без перерв.Частину справи розглянуть у закритому режимі.