Ющенко в Донецьку торкнувся дуже делікатних моментів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про необхідність лібералізувати політику в питаннях усиновлення дітей самотніми чоловіками та жінками.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в Донецьку на Всеукраїнській нараді «З любов`ю та турботою до дітей».

Президент наголосив, що «сьогодні найкращий вихователь – це сім`я».

За його словами, сьогодні в Україні здійснюють непослідовну політику в питаннях усиновлення. В.ЮЩЕНКО переконаний, що «перший, хто може мати право в усиновленні, – це жінка, яка прожила 30, 35, 40 років, і в неї не склалася сім`я, і вона дуже хоче її мати». В.ЮЩЕНКО наголосив, що «такі ж права має і чоловік», тому що «батьківський інстинкт у нього не нижчий, ніж у повноцінній сім`ї».

«Я переконаний, що в більшості людей місія батька та матері залишається невиконаною», - зазначив В.ЮЩЕНКО. На його думку, це дуже делікатні моменти, але держава повинна допомогти мати таким людям сім`ю і не позбавляти їх прав на усиновлення дітей.