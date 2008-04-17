Томенко просить стримати «космічні апетити»

Народний депутат Микола ТОМЕНКО (БЮТ) вважає за необхідне зупинити “космічні апетити” міст, які приймають Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, виступаючи на засіданні Футбольного прес-клубу з нагоди річниці здобуття Україною права проводити у себе фінальну частину чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

За словами М.ТОМЕНКА, „ці міста скоро можуть запропонувати навіть ухвалити законопроект, який би дозволяв їм взагалі не платити податки у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи”. На думку депутата, “завдання місцевого самоврядування – передовсім створити нормальні умови для інвесторів, а вже потім вимагати гроші від держави”.

Також М.ТОМЕНКО вважає, що необхідно оптимізувати державну програму в частині бюджетного фінансування організації Євро-2012, яке є абсолютно завищеним і містить багато статей, що жодним чином не стосуються проведення цього чемпіонату.

Крім того, він звернув увагу на те, що досі в Україні відсутній зрозумілий механізм ухвалення рішень стосовно проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. „Продовжують існувати кілька центрів прийняття рішень, і ніхто не може збагнути, хто за що відповідає. Тому створення зрозумілої моделі управління з єдиним центром – нагальна потреба нашої держави у цьому питанні”, - переконаний М.ТОМЕНКО.

Стосовно парламенту, то, за словами М.ТОМЕНКА, рік назад він як заступник голови Верховної Ради V скликання в Кардіффі (Велика Британія) гарантував парламентську підтримку та усіляке сприяння у цьому питанні. „І сьогодні я переконаний, що український парламент виконає усі свої зобов’язання та законодавчо допоможе у будь-яких питаннях, що стосуються підготовки до Євро-2012”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він запропонував керівникам Національного олімпійського комітету України, представникам спортивної громадськості та медіа провести зустріч з керівниками телевізійних каналів, щоб зупинити нищення спортивних програм і спортивних новин на центральних каналах. „Ми багато говоримо про Євро та підтримку спорту в той час, як щодня на телеканалах зменшуються або взагалі зникають спортивні новини, а історія з трансляцією гри хокейної збірної України взагалі стала своєрідною таємницею”, - зазначив М.ТОМЕНКО. Він нагадав, що у програмах телепередач на Першому національному каналі було заплановані ранкові трансляції ігор збірної України з хокею, проте відповідних трансляцій не відбулося без усяких пояснень.

„Тому якщо ми кажемо, що Євро-2012 – це елемент просування іміджу України як спортивної держави, то повинні розуміти, що, в першу чергу, інформація про цей чемпіонат, спорт та фізичну культуру повинні повернутися на екрани телебачення”, - підсумував М.ТОМЕНКО.